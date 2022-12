Amlodipina-Norvasc assunta nei primissimi tempi della gravidanza: ci sono pericoli?

Una domanda di: Anita

Buongiorno. Ho 39 anni e sono ipertesa. Per questo assumo Norvasc 5 mg tutte le mattine. Ho avuto un rapporto a rischio e quindi potrei essere incinta sebbene da pochi giorni. Se così fosse l’assunzione di Norvasc in questi primissimi giorni può influire su eventuali malattie genetiche del nascituro? La ringrazio.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Anita, gli studi disponibili sull’uso nel 1° trimestre di gravidanza di amlodipina-Norvasc e di altri farmaci calcio-antagonisti non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni. Non ci sono controindicazioni all’uso di amlodipina in gravidanza, ma per maggiore prudenza può essere utile valutare con il medico curante la possibilità di sostituirla con un farmaco con maggiori dati sull’uso in gravidanza (per esempio, tra i calcio-antagonisti, la nifedipina). Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

