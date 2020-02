Amniocentesi: buone notizie

Una domanda di: Letizia

Grazie mille dottoressa. Abbiamo fatto già l’amniocentesi, abbiamo già avuto due risultati negativi (trisomia 21 e trisomia18). Dottoressa, il fatto che il bimbo cresca bene e non abbia nessun’altra anomalia può far pensare a qualcosa di positivo?

La ringrazio per la disponibilità.



Elisa Valmori Elisa Valmori Salve cara signora, sono contenta di risentirla con tante buone notizie.

Certamente il fatto che l’anomalia scheletrica sia presente ma isolata è da considerare un ottimo segno. Anche l’esito dell’amniocentesi è confortante. Ma soprattutto la crescita fetale regolare ci conferma che il suo bimbo sta crescendo correttamente e che quindi la placenta sta assolvendo il suo compito nel migliore dei modi. Direi che c’è da avere pazienza per il tempo che la separa dalla diagnosi definitiva di questa sospetta anomalia scheletrica. Nel frattempo la invito a confidare ad alta voce al suo bimbo le emozioni e i pensieri e a tener traccia di questo periodo sul diario della nascita…vedrà che un giorno leggerà incredula il racconto…glielo auguro di cuore! Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto