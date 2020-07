Amoxicillina a inizio gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Rossella

Salve. Sono in attesa di 5 settimane, ma questo mese ho assunto per sei giorni un antibiotico (clavulin). Sono nel panico. Potrei aver causato danni al mio piccolo/a?

Aspetto con ansia una risposta. Grazie mille.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Rossella,

gli studi disponibili sull’uso dell’amoxicillina+acido clavulanico (Clavulin) non documentano un aumento del rischio di malformazioni oltre il livello di base a cui è esposta la popolazione generale.

L’amoxicillina, da sola o come nel suo caso in associazione all’acido clavulanico, è tra gli antibiotici considerati di scelta in gravidanza. Stia tranquilla, dunque. Con cordialità.

