Amoxicillina: può diminuire l’efficacia della pillola?

Una domanda di: Paola

Devo prendere Velamox per 6 giorni (causa influenza), per caso la pillola perde efficacia? Grazie.



Gentile signora,

per prima cosa, per non rischiare che attraverso queste pagine passi un messaggio sbagliato,voglio specificare che l’antibiotico non si assume in caso di

influenza perché l’influenza è dovuta a virus e l’antibiotico non può nulla contro i virus ma agisce solo contro i batteri. Dunque, credo che l’amoxicillina (Velamox) le sia stata prescritta per un disturbo diverso dall’influenza. Detto questo, nel foglietto di accompagnamento dell’antibiotico che deve assumere sta scritto: “Come anche altri antibiotici ad ampio spettro, Velamox può ridurre l’efficacia dei contraccettivi orali e di ciò devono essere avvisati i pazienti”. Quindi per tutto il tempo in cui assumerà l’antibiotico dovrà usare anche un contraccettivo di barriera (profilattico): protrarrei la contraccezione aggiuntiva anche per la settimana successiva al termine della cura antibiotica, sempre ovviamente continuando ad assumere la pillola. Cordialmente.

