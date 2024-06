Amuchina per alimenti usata più del tempo indicato: ci sono rischi per il feto?

Una domanda di: Valentina

Ho un dubbio che mi assale. Nei primi tre mesi di gravidanza ho usato quotidianamente l’amuchina per

disinfettare frutta e verdura lasciandola agire per molto più tempo rispetto ai 5 minuti indicati (pur sempre risciacquando molto bene). Posso aver

provocato danni al feto?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Valentina,

la raccomandazione di attendere 5 minuti quando si utilizza l’amuchina per disinfettare la frutta e la verdura è dovuta al fatto che questo è il tempo necessario perché il prodotto elimini eventuali batteri. Un periodo più prolungato non comporta rischi per la salute, ma potrebbe in alcuni casi alterare la qualità della frutta o della verdura.

Se il risciaquo è stato accurato, la quantità di amuchina eventualmente assunta è trascurabile e i rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto sono alquanto improbabili, indipendentemente dalla durata di impiego del prodotto.

Cordiali saluti.



