ANA positivi e Deltacortene

Una domanda di: Giusy

Ho 40 anni, in cerca di una gravidanza. Ho scoperto ieri di essere positiva agli anticorpi ANA (con valore di anticorpi

antitireoglobulina a 50). A gennaio ho avuto un aborto spontaneo, e vista l’età e l’ormone anti millenario basso vorrei riprovare subito. Mi hanno detto

di prendere deltacortene da 5 mg: ma posso farlo prima del concepimento, se Dio vuole? Ci sono controindicazioni? Grazie infinite.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

può assumere il deltacortene anche prima del concepimento, sebbene non sia certo possa essere utile: gli ANA (anticorpi antinucleo) sono molto comuni. In altre parole, sono spesso positivi nella popolazione senza comportare particolari conseguenze. Cordialmente.

