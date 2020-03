Anca immatura e RX a cinque mesi di vita

Una domanda di: Giada

Vorrei un consiglio: la mia bambina ha un’immaturità dell’anca destra, ora porta il divaricatore. Mi è stato consigliato da un professore di eseguire verso i 5 mesi una radiografia? Si può? O è invasiva?





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

seguirei senz’altro le indicazioni dell’ortopedico che segue la piccola e che ha prescritto l’impiego del divaricatore. Una radiografia al bacino a 5-6 mesi di vita è più diagnostica di una ecografia, che a questa età non sempre consente di visualizzare in modo chiaro la portata del problema. Tanti cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

