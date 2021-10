Ancora perdite di sangue a due mesi dal parto

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, in effetti a due mesi dal parto e allattando esclusivamente al seno mi pare strano che lei abbia ancora delle perdite ematiche, per quanto piccole. Direi che vale la pena di effettuare una nuova visita ginecologica per appurare l’origine di questa perdita.

Non sia spaventata: avendo appena fatto la visita post partum non ci aspettiamo sorprese.

Quanto alle cause di queste perdite, presumo arrivino dall’utero e che siano legate ad uno stato di carenza ormonale in conseguenza dell’allattamento al seno. Mi tenga informata se desidera, resto a disposizione se occorre, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

