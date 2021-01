Ancora positiva al Papilloma virus: perché?

Una domanda di: Anna

Ho 30 anni e ho due bimbi uno di 2 anni e mezzo e uno di 14 mesi.

Circa 5 anni fa effettuando il pap test ho scoperto di essere positiva al

Papilloma virus e subito dopo ho fatto in vaccino su consiglio del mio

ginecologo. Dopo il vaccino ho ripetuto il pap test che questa volta è

risultato negativo. Qualche mese fa rifacendolo è di nuovo positivo e mi

chiedo come fosse possibile? Tra due giorni farò la colposcopia e ripeterò il

vaccino.

Il fatto delle due gravidanza ravvicinate e dell’allattamento possono aver

influito ad abbassare le mie difese immunitarie e far sì che tornasse il

virus e poi avendo solo rapporti con mio marito ciò vuol dire che anche lui

ce l’ha?



Salve cara signora, immagino lei sia perplessa ma in realtà quello che le sta capitando non è così strano come potrebbe sembrare.

Il vaccino di solito è uno strumento di prevenzione delle malattie infettive e quello per il Papillomavirus non a caso viene proposto in Italia alle ragazze di 11

anni, che ancora si presume non abbiano mai avuto rapporti sessuali (così si trasmette infatti questo virus).

Tuttavia, si è visto che il vaccino può anche essere utile a limitare i danni di questo virus, anche dopo aver contratto l’infezione (si parla di prevenzione

secondaria). Di che danno stiamo parlando? Il Papillomavirus in realtà esiste in più ceppi virali e alcuni sono “specializzati” nel far sviluppare condilomi (ossia

piccole escrescenze di pelle) a livello genitale, altri ceppi purtroppo facilitano l’insorgenza di lesioni del collo dell’utero che nel tempo possono evolvere e

diventare maligne fino al carcinoma della cervice uterina. Va detto che non per forza la lesione progredisce (possono anche regredire, per questo è utile come

nel suo caso sottoporsi alla colposcopia e a pap test più ravvicinati in caso di esito positivo al pap test di screening) e anche che il lasso di tempo per arrivare

dal contagio al carcinoma può arrivare a dieci anni.

La gravidanza potrebbe in effetti essere uno stato in cui l’infezione virale può progredire maggiormente, dato che la sorveglianza del sistema immunitario è meno efficiente, anche se va detto che, in compenso, alcune lesioni sul collo dell’utero possono risentire

positivamente del passaggio del feto attraverso il canale del parto. È importante non dimenticarsi dello screening anche durante la dolce attesa: ad eccezione

del primo trimestre, il pap test e anche la colposcopia possono e devono essere effettuati se necessario.

Altri fattori che facilitano l’evolversi delle lesioni da Papillomavirus sono il fumo e la promiscuità sessuale.

Per quanto riguarda il suo compagno, non è automatico che abbia risentito (cioè che manifesti sintomi) del Papillomavirus in quanto questo virus si comporta in maniera differente nei due sessi e per fortuna nei maschi è meno insidioso che nelle femmine. Eventualmente, potrà discutere con il medico curante se ritenga opportuna una valutazione urologica in caso lei risulti portatrice di infezione da parte di un Papillomavirus ad alto rischio (come si può evidenziare tramite HPV test).

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

