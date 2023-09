Ancora positiva allo streptococco dopo l’antibiotico

Una domanda di: Angela

Salve, ho una bimba di 4 anni che ha fatto l’antibiotico per 10 giorni essendo positiva allo streptococco. A distanza di 7 giorni finita la cura

la bimba ha di nuovo la febbre ed è di nuovo positiva allo streptococco.

Volevo sapere è normale? Può essere che non è guarita bene ed è ricaduta?





Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

non è facile dare una risposta certa. Sono cose che succedono, raramente ma succedono. Non è chiaro il

perché anche per il fatto che lo streptococco è sempre sensibile all’Amoxicillina che credo anche a sua figlia sia stata data e, penso, verrà ridata. Altre

volte possono essere febbri da causa diversa e lo streptococco trovarsi in gola soltanto per caso (il 20 percento dei bambini in periodi epidemici può

essere portatore sano di questo batterio). Comunque nulla di cui preoccuparsi.

