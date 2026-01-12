Andamento delle beta dopo una GEU

Una domanda di: Mary Ho fatto un test di gravidanza lunedì 29 dicembre risultato positivo, il giorno 30 ho effettuato prelievo delle beta con valore 354,70, dopo 72 ore ho ri effettuato il prelievo con valore 659,90. Non essendo raddoppiato ma aumento dell'85% possono ritenersi buoni i valori? Inoltre ho ovulato il 10 dicembre accertato con monitoraggi. Avendo avuto una GEU a giugno 2024 il mancato raddoppio mi allarma. Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Mary,

un aumento fino a 1.7 ogni 48 ore è considerato ancora indicativo di un impianto endouterino della gravidanza. Il mio consiglio, in assenza di dolori o perdite ematiche, è di controllare l’esatto raddoppio dell’ultimo valore dopo 48 ore. Questo può chiarirci le idee in considerazioni della sua pregressa gravidanza extra uterina che merita di essere considerato un fattore di rischio per una successiva gravidanza a impianto ectopico. Si stima che il rischio sia 10 volte maggiore, quindi circa il 10% e da qua il motivo di cautela e controllo sequenziale intensivo. Però nel 90% dei casi una pregressa gravidanza extrauterina permette un normale impianto endouterino e una buona gravidanza. Se ci fa sapere i dosaggi le diamo volentieri una consulenza epistolare in attesa di effettuare l'ecografia. Cordialmente.







Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

