Andamento lento delle beta-hCG, ma il cuoricino batte …

Una domanda di: Massimo La mia compagna ha scoperto di essere incinta il 23 novembre grazie al test di gravidanza (tanto attesa perche ha un amh 0.3 ed eravamo in attesa di PMA). Ultimo ciclo 19 ottobre. Giorno 24 novembre prime beta 2350 eravamo felicissimi. Giorno 27 novembre beta 2990 campanello d'allarme. Giorno 2 dicembre beta 3350 panico sembra tutto finito da ciò che si legge su internet . Stesso giorno subito in ospedale per eco e la ginecologo vede embrione in utero di 2.2 mm (siamo alla settimana 6+2), sacco vitellino e cuore che BATTE. Inoltre vede due distaccamenti amniocorali di 15x3 mm e 15x2 mm. Le prescrive riposo assoluto, progesterone in ovuli e un integratore Dav ha. Siamo preoccupati dato che leggendo su internet se le beta sono come le nostre non ce nulla da fare o almeno quasi tutti dicono così. Ora chiedo c'è qualche possibilità che si possa concludere con una gravidanza sana? Esistono casi simili? Il valore basso delle beta può essere dovuto al distacco amniocorale? Quindi con un suo riassorbimento ci sono i presupposti per una gravidanza sana?. Grazie anticipatamente per la risposta.



Buongiorno a lei e che bello che sia il compagno a preoccuparsi dell'andamento delle beta e a scrivermi!

Allora...una mia collega una volta ha sintetizzato così: "le beta fanno quello che vogliono" e in effetti si fa davvero molta fatica a interpretarle anche perché gli intervalli di normalità sono decisamente ampi.

Vi rimando a questo link dove potete osservare quello che intendo dire, tenendo presente che le settimane qui sono conteggiate a partire dal concepimento e NON dalla ultima mestruazione come si fa solitamente.

https://www.bimbisaniebelli.it/gravidanza/beta-hcg

Nel vostro caso, quindi, l'intervallo di normalità spazia tra 2160 e 82640...molto ampio come potete notare!

Ora che la gravidanza è stata localizzata come intrauterina ed evolutiva (il cuoricino batte, eccome se batte!), non serve più il dosaggio delle beta-hCG ma semmai un controllo ecografico a distanza per monitorare il riassorbirsi del distacco.

Per inciso, tanto più precocemente eseguiamo la prima ecografia, più è probabile riscontrare un distacco che potrebbe in realtà essere un mancato accollamento.

Mi spiego meglio: l'embrione deve ancora finire di attaccarsi alla parete uterina...work in progress!

Diamogli un paio di settimane di tempo e vediamo nuovamente lo scenario all'ecografia: mi aspetto che dei distacchi segnalati non sia rimasta nemmeno l'ombra.

Comunque, per prudenza è corretto assumere progesterone ovuli e DAV HA, mi sembra un po' eccessivo il riposo assoluto, se devo essere onesta.

Con riposo assoluto di solito si intende l'essere sdraiata a letto H24, alzandosi praticamente solo per i servizi.

Mi pare esagerato. Preferirei parlare di riposo relativo, quindi rimanendo a casa dal lavoro e alternando divano, letto, poltrona...altrimenti anche la schiena poi ne soffre!

Per non parlare dell'umore: a sei settimane siamo davvero all'inizio e ci si può suggestionare di dover trascorrere in questo modo i successivi nove mesi!

Un aiuto per la sua compagna nel capire se tutto è OK, è ascoltare il suo corpo e in particolare la pancia.

Se non avverte dolori simili alle mestruazioni (basso ventre o fondo schiena), significa che l'utero è rilasciato e non si sta contraendo, quindi con tutta probabilità anche il distacco potrà riassorbirsi e scomparire.

Spero di avervi risposto, rimango a disposizione per qualsiasi evenienza, cordialmente.



