Andamento delle beta molto lento, con perdite di sangue

Una domanda di: Angela

Premetto che nell’ultimo anno ho avuto due aborti spontanei di cui uno terminato con raschiamento perchè era una gravidanza extrauterina.

Il 19 maggio faccio test e risulta negativo( nei 7 giorni precedenti non ho avuto rapporti) . Il 19 maggio ho un rapporto.

Il 29 maggio faccio beta ed e 171. Vado dalla ginecologa e mi prescrive eparina da fare le prime 12 settimane ed in piu compresse di vitamine.

1 giugno beta 436

5 giugno 663

8 giugno 1002

12 giugno 1456.

Ho perdite di sangue giornaliere infatti il 6 giugno sono andata in ospedale e mi hanno detto di non preoccuparmi siccome il sangue era poco.

Ho paura che sia un altra gravidanza extrauterina e vorrei sapere il vostro parere.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Angela,

mi ha detto che in una delle due gravidanze perse è stato eseguito raschiamento perché la gravidanza era extrauterina

Le gravidanze extra uterine hanno tre possibili modalità: si spengono spontaneamente, nel senso che le beta recedono e vi è un aborto spontaneo, vengono arrestate da un trattamento farmacologico che impedisce la replicazione placentare, oppure necessitano un tempo chirurgico con asportazione della tuba o asportazione della gravidanza dalla tuba con ricostruzione.

Anche con le massime cure qualche gravidanza extrauterina sfugge perché sono insidiose e i dosaggi possono tradire.

L’andamento delle sue beta sembra deporre per una gravidanza abortiva o a impianto extra uterino.

Ormai, dato il valore delle beta, si dovrebbe vedere una camera in utero per rassicurarci sull’evoluzione della gravidanza che sembra però non essere evolutiva.

Vediamo quale sarà l’esito e poi dovrà essere studiata una strategia per realizzare il suo desiderio di diventare mamma.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto