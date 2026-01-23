Andamento lentissimo delle beta: proseguirà la gravidanza?

Un aumento del valore delle beta realmente modesto non è un segnale di buon auspicio rispetto alla possibilità che la gravidanza sia evolutiva.

Una domanda di: JJ
Ho avuto una gravidanza biochimica 6 mesi fa, primo giorno di ritardo del ciclo test negativo, al secondo finto positivo. Beta il giorno successivo a 42 e dopo 48 ore a 92. Dopo 7 giorni 551 e pensavo che finalmente andasse tutto bene. Le ripeto dopo altri 4 giorni e sono solo 780. Non ho avuto perdite o dolori particolari, ho molta nausea e molte vertigini. C’è qualche possibilità che la gravidanza stia andando avanti? Grazie.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Gentile signora,
credo che con "finto positivo" lei intendesse dire che al secondo prelievo è apparsa una lineetta flebile. Purtroppo la gravidanza è iniziata ma ci sono poche possibilità che proceda visto l'andamento delle beta. Comunque sia a breve farà il controllo dal suo ginecologo e il quadro si chiarirà. Cari saluti.

