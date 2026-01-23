Andamento lentissimo delle beta: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: JJ
Ho avuto una gravidanza biochimica 6 mesi fa, primo giorno di ritardo del ciclo test negativo, al secondo finto positivo. Beta il giorno successivo a 42 e dopo 48 ore a 92. Dopo 7 giorni 551 e pensavo che finalmente andasse tutto bene. Le ripeto dopo altri 4 giorni e sono solo 780. Non ho avuto perdite o dolori particolari, ho molta nausea e molte vertigini. C’è qualche possibilità che la gravidanza stia andando avanti? Grazie.
Francesco Maria Fusi
Gentile signora,
credo che con "finto positivo" lei intendesse dire che al secondo prelievo è apparsa una lineetta flebile. Purtroppo la gravidanza è iniziata ma ci sono poche possibilità che proceda visto l'andamento delle beta. Comunque sia a breve farà il controllo dal suo ginecologo e il quadro si chiarirà. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
