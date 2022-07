Andrà avanti la mia gravidanza?

Una domanda di: Marianna

Cortesemente, potete aiutarmi? Sono incinta. Primo giorno ultima mestruazione 17 maggio. Martedì 5 luglio ho fatto la visita e la ginecologa ha deciso di rivedermi dopo una settimana in quanto dalla prima ecografia è emerso quando in allegato.

Il mio ultimo ciclo quello tra aprile e maggio è però durato 41 giorni anziché i soliti 29/31.

Può essere questa la causa di una ridatazione? Posso essere semplicemente indietro nella gravidanza ed escludere un interruzione della gravidanza? Grazie mille.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto da lei riportato è molto frequente all’inizio della gravidanza in quanto non sempre è possibile evidenziare in maniera chiara netta e distinta l’embrione con la sua attività cardiaca. Solo il trascorrere del tempo potrà dirci come sta procedendo la gravidanza, sr è in evoluzione o no. Se avesse ovulato qualche giorno più tardi rispetto alla data presunta, vista l’irregolarità delle sue mestruazioni, certamente la gravidanza risulterebbe più indietro, in quanto partita più tardi. Per questo motivo quindi purtroppo dobbiamo solo aspettare, incrociando le dita. Le auguro che tutto vada per il meglio, mi tenga aggiornato, se le fa piacere. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto