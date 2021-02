Andrà bene questa gravidanza?

Una domanda di: Giulia

Le avevo scritto qualche tempo fa in merito all’andamento delle beta e all’

ansia della prima visita. Bene, la prima visita a 7+0 ha evidenziato per mia

grande gioia, un embrione di 8,4 mm con buon battito e la ginecologa era

fiduciosa. Mi ha cercato di rassicurare. Ora a distanza di un mese dalla

precedente, il 16 febbraio avrò la seconda visita e oggi mi trovo all’

undicesima settimana quasi terminata. Vivo ancora nel terrore che possa dirmi

che il cuore non batta più. Non ho mai avuto perdite né dolori, il che

dovrebbe rassicurarmi ma assumo anche parecchio progesterone, prescrittomi

dal centro in cui abbiamo effettuato la icsi, e temo che se qualcosa dovesse

andare male, non mene accorgerei neanche. Quante possibilità ci sono che

dopo aver rilevato un battito buono e un embrione vitale le cose vadano male

comunque?

Grazie.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

che ci possano essere interruzioni di gravidanza tra la 7° e la 10° settimana, una volta rilevato il battito, ha una frequenza di circa il 8-10% delle gravidanze, dato che porta la frequenza dell’aborto delle prime settimane, includendo le uova cieche al 20% circa. Se l’eco di cui mi ha riferito è andata bene, le possibilità ulteriori di aborto sono molto ridotte. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

