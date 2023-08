Anello che rimane basso in vagina e sanguinamento

Una domanda di: Pamela

Ho dei piccoli dubbi in quanto sto utilizzando l’anello kirkos per il primo mese. In primis non capisco come sia possibile avere tranquillamente dei

rapporti se mi sembra che l’anello sia posizionato troppo esternamente e non sale di più pur spingendolo più in alto, e dalla seconda settimana sto

continuando con lo spotting e a mio parere un cattivo odore.



Francesco De Seta Francesco De Seta

Buongiorno in relazione ai suoi quesiti devo fare due diverse considerazioni. Esiste una bassa percentuale di espulsione spontanea dell’anello, quindi da verificare che non ci sia questo problema, in alternativa provare un’altra tipologia di dispositivo vaginale costituito da un materile leggermente diverso.

In relazione allo spotting e al cattivo odore sarà da escludere la presenza di una infezione cervico vaginale (vaginosi? trichomonas?): questo è particolarmente importante per evitare che, in presenza dell’anello, la stessa infezione si propaghi verso utero ed ovaie. Lo spotting puo essere legato all’infezione o alla non perfetta adesione dell’anello in vagina, che determina come diretta conseguenza un ridotto assorbimento degli ormoni. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto