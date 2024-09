Anello contraccettivo a 48 anni: dopo averlo sospeso per un mese quando rimetterlo?

Una domanda di: Gessica

Dopo più di 10 anni di utilizzo di Nuvaring (ho 48 anni) ho deciso un po’ per sfizio, per risentire il MIO corpo di non reinserirlo dopo le “mestruazioni “. Ora però è passato un mese e non vedo mestruazioni, soltanto pochissime gocce di sangue. Non sono incinta. Posso reinserire (ma quando? ) Nuvaring?





Eleonora Porcu Eleonora Porcu Gentile Signora,

prima di tutto faccia un controllo ginecologico con ecografia ed eventualmente, su suggerimento del suo ginecologo, un prelievo di sangue con dosaggio di FSH, LH ed ESTRADIOLO per valutare il livello di attività della sua funzione riproduttiva. In base a quanto dirà il ginecologo, anche eventualmente secondo l'esito dei dosaggi ormonali, potrà anche valutare se sospendere la contraccezione o se continuarla. In questa occasione il collega le indicherà anche se e quando è opportuno rimettere l'anello contraccettivo. Cordialmente.

