Anello contraccettivo: c’è il rischio di gravidanza se si inserisce in ritardo?

Una domanda di: Veronica

Uso Nuvaring da molto tempo e ho sempre rispettato giorni e orari di inserimento.

Purtroppo questa volta l’ho inserito con un ritardo di 2 giorni, avrei dovuto rimetterlo sabato alle 19 e 30, ma per domenticanza l’ho inserito

stamattina alle 12 e ieri ho avuto un rapporto non protetto. Volevo sapere se ci fosse il rischio di gravidanza o se posso stare

tranquilla. Grazie mille.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Veronica, purtroppo la dimenticanza è francamente a rischio…dopo i sette giorni di pausa infatti è necessario rimettere puntualmente l’anello, in quanto l’organismo viene da sette giorni di silenzio e potrebbe essersi rimesso in moto. Io le consiglierei di prendere il levonorgestrel, la pillola del giorno dopo, se non sono passati oltre tre giorni, l’ulipristal è controindicato, e di fare un test di gravidanza dopo 15 giorni dal rapporto protetto, nonché di non avere rapporti protetti prima di avere l’anello inserito per sette giorni. Le dimenticanze della prima settimana sono le più pericolose, per il motivo sopra accennato, mentre quelle d’’ultima possono essere risolte…saltando la pausa. Le faccio i miei migliori auguri.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto