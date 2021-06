Anello contraccettivo come cura?

Una domanda di: Federica

Salve dottoressa, innanzitutto la voglio ringraziare per la risposta che mi

ha dato qualche giorno fa, non so se si ricorda della mia storia… Due bimbe

di 2 anni e mezzo e una di 10 che allattavo al seno, perdite marroncine ad

una settimana dal ciclo con relativi ritardi e stress a go go! Le volevo

dire che ho eseguito una visita ginecologica, tutto ok, ho solo saputo di

avere l’ovaio policistico e il ginecologo mi ha consigliato l’anello come metodo

contraccettivo e per curare le cisti. Oltre a chiederle cosa ne pensa le

volevo anche dire che da quelle famose perdite durate una settimana e poi

scomparse (dovute ad un tentativo di ovulazione andato male secondo lei) ho

dei ritardi di quasi 20 giorni, credo che mi sia saltato il ciclo a questo

punto…È normale secondo lei? Ho smesso di allattare da un paio di

settimane e la piccola la notte mi fa riposare un po’ di più, anche se sono

stanca sia mentalmente che fisicamente, non so se tutto questo può

influenzare il ciclo, perché in tutta la mia vita non mi era mai capitato.

Grazie per una sua eventuale risposta, le auguro una buona serata.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Federica e mi perdoni per non averle risposto finora…sono giorni concitati per la mia famiglia!

Direi che è molto plausibile che, tra la stanchezza e l’allattamento sospeso solo di recente, il suo ciclo abbia avuto queste alterazioni.

Ora le possibilità sono due: attendere che il ciclo si ripresenti nuovamente e tenerlo monitorato con un semplice diario mestruale (quindi segnando la data dell’inizio della mestruazione) oppure iniziare l’anello vaginale come consigliatole dal collega.

Chiaramente l’anello vaginale ha il vantaggio non solo di regolarizzare il ciclo, ma anche di evitare la gravidanza.

Si tratta comunque di un farmaco e, come tale, può comportare degli effetti indesiderati.

Il mio consiglio quindi è di iniziare questo trattamento e dopo due o tre mesi di assunzione fare un bilancio con il Curante tra gli effetti positivi e gli eventuali effetti collaterali. Nel frattempo io resto, come sempre, a disposizione, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto