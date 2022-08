Anello contraccettivo: da che momento funziona?

Una domanda di: Serena

Le scrivo poiché ho un dubbio a cui non riesco a trovar risposta da nessuna parte… Dovrei iniziare ad usare l’anello tra pochi giorni non appena mi arriveranno le mestruazioni, solamente che siccome dovrei inserirlo il primo giorno e tenerlo per tre settimane mi chiedo se in quella settimana prima che arrivino le mestruzioni e quella dopo ancora io sia protetta o no.. e in caso mi chiedo se debba togliere l’anello o lasciarlo dentro quella quarta settimana Attendo risposta grazie in anticipo.



Elisabetta Canitano

Gentile Serena, l’anello protegge, se inserito dal primo giorno della mestruazione, a partire da subito per tutte e tre le settimane in cui lo si tiene e per la settimana di pausa, a patto però di reinserire il nuovo anello puntualmente all’ottavo giorno successivo all’intervallo, non rimanendo mai più di sette giorni senza. Il primo giorno di sospensione è il giorno in cui si toglie l’anello. La sua azione non è retroattiva, cioè se nei giorni precedenti al suo inserimento è avvenuto il concepimento non funziona, ma questa eventualità non è significativa visto che comunque l’inserimento va fatto il primo giorno di mestruazione. Spero di aver chiarito i suoi dubbi.

