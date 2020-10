Anello contraccettivo: da quando inizia la protezione?

Una domanda di: Francesca

Salve,

ho iniziato ad utilizzare Ornibel (prima non usavo nessun metodo contraccettivo) sei giorni fa.

La dottoressa mi ha assicurato di essere coperta sin da subito, anche se l’ho inserito al 4°giorno di ciclo.

Tuttavia ho letto nel foglietto illustrativo che si dovrebbe aspettare 7 giorni prima di un rapporto completo, se l’anello fosse stato inserito tra il

secondo e il quinto giorno di mestruazioni. Sono dunque protetta già al sesto giorno? Posso stare tranquilla o c’è il

rischio di una gravidanza?

Ho richiamato la dottoressa per chiederglielo e mi ha rassicurato dicendomi che loro scrivono 7 giorni, ma in realtà ugualmente si è coperti da subito

perchè i folllicoli sono “disattivati”. Vorrei un secondo parere al riguardo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara Francesca, io sono dell’idea che per chi come lei non assumeva contraccettivi ormonali in precedenza, occorrano almeno sette giorni di assunzione del metodo ormonale (pillola, anello o cerotto) per essere certi di avere una protezione valida in termini contraccettivi. Detto questo, se il ciclo mestruale che ha visto era una vera mestruazione (non in ritardo, non troppo scarso rispetto al solito) è praticamente certo che lei non riesca ad ovulare anche se ha inserito l’anello vaginale al quarto giorno dall’inizio della mestruazione.

Ormai dovrebbe mancare poco allo scadere dei 7 giorni dall’inserimento, giusto? Se non ha avuto rapporti non protetti in questi giorni, direi che non vedo problemi di sorta. Altrimenti, il mio consiglio è di utilizzare il preservativo almeno fino al settimo giorno dall’inserimento dell’anello. Spero di averla aiutata, a disposizione se desidera, cordialmente.



