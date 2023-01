Anello contraccettivo e assenza del sanguinamento da sospensione

Una domanda di: Chiara

Salve dottoressa, sto utilizzando da poco (è il primo anello) l’anello anticoncezionale Kirkos. Ho seguito per bene le regole e l’ho rimosso lo scorso sabato alla stessa ora di applicazione, ad oggi non ho ancora nessuna perdita di sangue nonostante sia il periodo di sospensione. Sul foglietto illustrativo c’è scritto che le perdite dovrebbero verificarsi dopo 2/3 giorni dalla rimozione. Durante questi giorni ho avuto solo perdite biancastre, preciso che nel corso del mese non ho avuto nessun rapporto sessuale quindi mi chiedo cosa potrebbe essere.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti Gentile Chiara, talvolta la mestruazione compare proprio alla fine dei sette giorni di sospensione. Potrebbe anche non comparire, anche se è raro che succeda. Sarebbe utile sapere se ha inserito l'anello il primo giorno di mestruazione o il quinto come suggerito da qualche specialista e se magari anche prima dell'inserimento la mestruazione era assente… Escludendo possibili fallimenti dal momento che lei non ha avuto rapporti, le consiglio di procedere con applicazione del prossimo anello e di stare a vedere cosa accadrà il mese prossimo. Con cordialità.