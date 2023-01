Anello contraccettivo e calcio-antagonista: c’è interazione tra i due?

Una domanda di: Marianna

Buongiorno, uso Nuvaring da diversi anni, ora per il peggiorare della mia tachicardia mi è stato prescritto Isoptin 40 mg. Vorrei sapere se ci sono possibili interazioni. Grazie.



Gentile Marianna, il verapamil (Isoptin) può diminuire il metabolismo degli estrogeni e dei progestinici, aumentando di conseguenza la concentrazione nel plasma di questi ormoni e il rischio di effetti indesiderati. Le suggerisco di chiedere una valutazione al ginecologo/alla ginecologa riguardo alla possibilità di continuare a utilizzare Nuvaring e a eventuali precauzioni da osservare. Cordiali saluti.

