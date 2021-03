Anello contraccettivo e dubbio di essere incinta

Una domanda di: Gaelle

Salve, ho una preoccupazione. È la mia prima volta di utilizzare l’anello e ho rispettato benissimo le istruzioni, cioè ho inserito l’anello il primo giorno delle mestruazioni e durante le 3 settimane ho avuto le perdite di sangue ogni giorno e dopo 3 settimane ho tolto e il mio ciclo è in ritardo da 5 giorni. Dopo la settimana di riposo ho rimesso l’anello. Vorrei sapere se c’è la possibilità di essere incinta?

Grazie.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile signora,

da quello che mi dice non mi risulta niente di strano. Non le posso dire “non faccia un test!!” Se la fa sentire tranquilla lo faccia. Però è così che va. Perdite tutto il primo mese normale….e si spesso la mestruazione non viene anche se non c’è nessun problema né è iniziata una gravidanza. Con cordialità.

