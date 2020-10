Anello contraccettivo e assenza della mestruazione

Una domanda di: Maddalena

Utilizzo il Nuvaring da un anno e mezzo e il ciclo ha sempre stentato a tornare. Addirittura tornava lo stesso giorno in cui dovevo rimettere l’anello. Invece questo mese sono completamente saltate io ho continuato la terapia e ho reinserito l’anello ma il giorno dopo ho fatto un test che è risultato negativo. Forse l’ho fatto troppo presto? Può succedere con l’anello di saltare completamente il ciclo? Grazie.



Gentile signora,

se l’anello contraccettivo è stato utilizzato in modo corretto è poco probabile che si sia instaurata una gravidanza. Tuttavia, per sicurezza è opportuno ripetere il test di gravidanza tra qualche giorno. Se il test dovesse risultare ancora una volta negativo può stare tranquilla. In effetti può accadere che la (pseudo) mestruazione a volte non compaia senza che questo sia segno che una gravidanza è iniziata. Con cordialità.

