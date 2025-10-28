Anello contraccettivo e sanguinamento abbondante dopo un mese di impiego

Una domanda di: Arianna
Ho utilizzato Nuvaring per la prima volta e l’ho tolto una settimana fa. Mi è venuto il ciclo dopo due giorni ma è un sanguinamento abbondante, passata la settimana di stop l’ho rimesso ma comunque il sanguinamento è abbondante (passati i 7 giorni dall’inizio delle mestruazioni). Come mai è così abbondante e dura così tanto?
Dottor Gaetano Perrini
Gentile signora,
tutti i metodi contraccettivi ormonali nei primi mesi di utilizzo possono essere associati ad un’alterazione del ciclo rispetto a quella che era la precedente normalità. Penso quindi che anche quanto le sta accadendo rientri in questa casistica. Suggerisco comunque di contattare il suo specialista di fiducia in modo da valutare con lui, se dovesse persistere il problema oltre al terzo mese, il cambio del contraccettivo. Immagino comunque che lei, prima di utilizzare l'"anello" abbia fatto visite ed ecografia ginecologica per valutare il suo stato clinico. Con cordialità.
