Anello contraccettivo e sanguinamento abbondante dopo un mese di impiego

Una domanda di: Arianna

Ho utilizzato Nuvaring per la prima volta e l’ho tolto una settimana fa. Mi è venuto il ciclo dopo due giorni ma è un sanguinamento abbondante, passata la settimana di stop l’ho rimesso ma comunque il sanguinamento è abbondante (passati i 7 giorni dall’inizio delle mestruazioni). Come mai è così abbondante e dura così tanto?