Anello contraccettivo e sanguinamento che non passa

Buongiorno dottoressa, volevo chiederle un’informazione se è possibile. Ho inserito nuovaring il giorno 16 gennaio e l’ho rimosso il 6 febbraio poi ne ho inserito uno nuovo subito per non avere il ciclo (la ginecologa dell’ospedale mi ha consigliato di usarlo così tenerlo 21 giorni e sostituirlo subito senza pausa). Il problema è che dal 31 gennaio in poi fino ad ora continuo ad avere perdite marroni con coaguli a volte invece è sangue. Tutti i giorni ormai da un mese. Questi ultimi giorni ho anche mal di pancia. Non ho mai usato anticoncezionali questa è la prima volta e sono al secondo anello. Secondo lei è normale o devo cambiare metodo?



Gentile signora, quando si adotta un metodo contraccettivo continuativo come quello che sta seguendo lei possono comparire perdite che poi con il tempo tendono a diminuire e sparire. Le sue sono anche molto abbondanti. Non so perchè le sia stato consigliato un regime continuo. Per fermare tutto questo le consiglio di levare l’anello per 7 giorni e poi di reinserirne uno nuovo. Se continua il problema le consiglio di rivolgersi al suo ginecologo per decidere come proseguire e se cambiare prodotto. Con cordialità.

