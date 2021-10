Anello contraccettivo e sanguinamento da sospensione

L'assenza dell'emorragia da sospensione quando si utilizza l'anello contraccettivo non è un segnale significativo sotto il profilo medico.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Una domanda di: Stefania Ho deciso di utilizzare l’anello Kirkos da questo mese. Ieri mi sono venute le mestruazioni e come da indicazioni ieri sera ho inserito l’anello. Da quando l’ho messo, cioè dal primo giorno di mestruazioni, non ho più nessuna perdita di sangue. Devo preoccuparmi?

