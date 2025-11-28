Anello contraccettivo: funziona anche se si sposta leggermente?

L'efficacia contraccettiva dell'"anello" è mantenuta anche se non rimane nella stessa posizione in cui viene inserito. Quello che conta è che non esca dalla vagina e non vi rimanga fuori per più di tre ore.

Una domanda di: Marta
Sono una ragazza di 24 anni e uso l'anello vaginale Solvetta. Ho avuto un rapporto non protetto in data 23/11, in data 26/11 appena sveglia dopo aver urinato ho controllato la posizione dell'anello trovandolo leggermente fuori. Non sono in grado di quantificare di quanti mi fosse fuoriuscito, e potrebbe essere che fosse stato fuori tutta la notte, dunque ho deciso di sostituire l'anello con uno nuovo in quanto molto probabilmente era entrato in contatto con l'urina. L'ho sostituito dunque al quarto giorno della terza settimana. Ora come mi devo comportare? Procedo a toglierlo fra 3 giorni come se fosse l'anello vecchio o devo tenere questo nuovo per 21 giorni? Sono andata subito in farmacia e la farmacista mi ha consigliato la pillola dei 5 giorni dopo Ellaone. Non potendo contattare la mia ginecologa mi sono fidata della farmacista e l'ho assunta quindi 3 giorni dopo il rapporto potenzialmente a rischio. Posso stare tranquilla che non si sia instaurata una gravidanza?
Vi sarei infinitamente grata se mi rispondesse in quanto non riesco a contattare la mia ginecologa non prima di martedì prossimo e sono molto preoccupata. Grazie e buona giornata.


Franca Fruzzetti
Gentile Marta,
consiglio di inserire subito un nuovo anello, non farei quindi sospensione. Mi sembra di poterle dire di stare tranquilla. Mi sento di aggiungere che forse l'anello contraccettivo non è la soluzione anticoncezionale migliore per lei perché appunto è possibile che tenda leggermente a spostarsi rispetto alla posizione in cui viene applicato e questo le dà ansia: credo potrebbe essere opportuno confrontarsi su questo punto con la sua ginecologa per eventualmente valutare altre opzioni. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

