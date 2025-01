Anello contraccettivo: funziona nella settimana di sospensione?

Una domanda di: Carla

Ho usato per 3 settimane consecutive l’anello contraccettivo, dopodiché l’ho tolto il 27. Il giorno 2 gennaio ho avuto un rapporto non protetto: c’è rischio che sia

incinta?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Carla,

come sta scritto nel foglietto di accompagnamento dell’anello contraccettivo, durante la settimana di intervallo tra un anello e l’altro (settimana di sospensione)

l’effetto anticoncezionale è garantito, se ovviamente nelle tre settimane precedenti l’anello è rimasto correttamente inserito in vagina. Non c’è dunque ragione di

temere di essere incinta. Le consiglio di leggere attentamente il foglietto di accompagnamento dell’anello perché contiene informazioni che è giusto possiedano tutte le donne che ne fanno uso.

Cari saluti.



