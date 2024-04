Anello contraccettivo inserito in ritardo

Una domanda di: Lea

Faccio regolarmente uso di anello vaginale, l’ho rimosso il 3 aprile (in tarda serata, quasi a ridosso della mezzanotte), ma ho dimenticato di reinserirlo il 10 come previsto. Nel frattempo il ciclo mestruale si è presentato il giorno 7. Una volta resami conto della dimenticanza, ho inserito il dispositivo alle 13 del 13 aprile. Con certezza so che non avrò rapporti prima del 22 aprile. Il rischio di mancata copertura contraccettiva è molto alto per i rapporti dal 22 aprile in poi? Grazie in anticipo e buon lavoro!





Eleonora Porcu Eleonora Porcu Gentile signora,

per quanto basso possa essere, se per lei il rischio di una gravidanza non è affrontabile, usi un anticoncezionale supplementare come il profilattico fino all'applicazione del prossimo anello. Cordialmente.