Anello contraccettivo: l’antibiotico ne diminuisce l’efficacia?

Una domanda di: Maria Luigia

Uso l’anello contraccettivo Nuvaring. Ho iniziato una cura con Augumentin per un ascesso a un dente e vorrei sapere se questo antibiotico interferisce sull’efficacia

contraccettiva dell’anello. Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Maria Luigia,

per quanto riguarda l’anello l’ipotetica diminuzione dell’assorbimento degli ormoni dovuta all’alterazione della flora batterica di cui si teme con la pillola non si pone, in quanto gli ormoni non sono assorbiti dal tratto gastrointestinale. Di conseguenza, non sono ipotizzabili né soprattutto sono sono segnalate interazioni tra amoxicillina-acido clavulanico (Augmentin) e gli ormoni estroprogestinici sommonistrati tramite anello vaginale. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

