Anello contraccettivo non più utilizzato: quanto dura la “copertura”?

Una domanda di: Serena

Ho dovuto interrompere l’anello contraccettivo per problemi di peso, su consiglio della mia dottoressa.

Praticamente ho finito i giorni di anello e adesso ho la pausa, dopodiché non lo utilizzerò più. Se avessi rapporti durante questi giorni prima del ciclo, rischierei una gravidanza? Oppure il rischio sarà a partire dalla settimana successiva al flusso sanguigno?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora, durante la pausa l’effetto contraccettivo prosegue. Dal termine della pausa, ovvero dal giorno in cui dovrebbe applicare il nuovo anello, non potrà invece più contare sull’efficacia del metodo, quindi se non desidera una gravidanza dovrà optare per un altro tipo di contraccezione (il profilattico). Con cordialità.



