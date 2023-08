Anello contraccettivo: protegge da subito?

Una domanda di: Bianca

Salve, ho inserito Nuvaring per la prima volta, come indicato il primo giorno di mestruazioni. Volevo sapere se è previsto che quindi le perdite si

interrompano, dato che l’ho inserito qualche ora fa e ancora perdo sangue: sono quindi protetta dal rischio di gravidanza già ora?

Grazie e buona giornata.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora la protezione contraccettiva inizia subito. Per quanto riguarda il flusso mestruale, l’anello non lo interrompe, è normale che prosegua fino

alla sua naturale conclusione. Cordialmente.

