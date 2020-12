Anello contraccettivo: quando inserirlo?

Una domanda di: Anonima

Salve, utilizzo nuvaring da 2 anni e sono solita inserire l’anello il venerdì alle 21:00 purtroppo mi sono addormentata prima delle 21:00 quindi ho inserito il nuovo anello sabato mattina intorno alle 9/9:30, per 7 giorni non ho avuto rapporti a rischio, ora la mia domanda è: posso rimuovere e reinserire il nuovo anello sempre di venerdì alle 21?

Grazie. Cordiali saluti.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile signora,

certamente. Inserire l’anello “prima” va benissimo, ed in questo caso le 21 sono “prima” rispetto all’ultimo inserimento. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

