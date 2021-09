Anello contraccettivo: quanto inserirlo?

Una domanda di: Martina

Ho iniziato a usare anello Nuvaring 4/5 anni fa dopo essere stata visitata

da lei e per tutti questi anni non l’ho mai saltato e il mio ciclo è sempre

stato regolare.

Purtroppo il mese scorso per mancanza di soldi ho dovuto interromperlo e

adesso è praticamente un mese che non l’ho inserito e doveva arrivare il

ciclo qualche giorno fa ma così non è stato.

Volevo capire assieme a lei come mai e saltato e se poteva spiegarmi come

poter tornare a usare l’anello se inserirlo normalmente nei prossimi giorni.

Grazie in anticipo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno a lei Martina e mi perdoni per la lunga attesa nella risposta: ho letto solo ora la sua mail purtroppo.

Dunque, direi che se il ciclo mestruale non le arriva nonostante la sospensione dell’anello la prima cosa da fare sarebbe un test di gravidanza.

Nel momento in cui il test fosse negativo, si può nuovamente inserire l’anello anticoncezionale avendo però rapporti protetti per tutta la prima settimana di utilizzo. Dalla seconda settimana dall’applicazione dell’anello si potranno avere rapporti liberi.

Mi dispiace non poterci incontrare di persona ma attualmente mi trovo ancora in maternità.

Magari ci sentiremo direttamente sul Filo rosso il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 15.30 così capiamo come meglio procedere nel suo caso specifico.

La saluto e mi scuso nuovamente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto