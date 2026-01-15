Anello contraccettivo rimesso senza fare la pausa e perdite scure

Una domanda di: Rebecca
Salve, indosso l’anello anticoncezionale regolarmente da poco più di un anno. Questo mese ho saltato i 7 giorni di pausa e ho reinserito un nuovo anello, non avendo cosi il ciclo.
Ora ho delle perdite marroni, come fossero post mestruazioni: è normale?
Elisabetta Canitano
Gentile Rebecca,
assolutamente sì, è normale, non c'è niente di cui preoccuparsi. Purtroppo il rischio è che queste perdite durino fino alla prossima pausa...Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
