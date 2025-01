Anello contraccettivo rimosso un giorno prima: è possibile una gravidanza?

Una domanda di: Marta

Uso l’anello Ornibel da circa un anno. Per errore invece di rimuovere l’anello alle 3 settimane, dunque di lunedì, l’ho rimosso il giorno prima, domenica. Durante la settimana di pausa ho avuto un rapporto, ma il giorno dopo (ovvero domenica, allo scadere della settimana) ho inserito nuovamente un nuovo anello. È opportuno che io prenda la pillola? Ci sta la possibilità che io possa aver avviato una gravidanza?

Grazie mille.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora,

se il rapporto è avvenuto all’interno del periodo di pausa previsto dal metodo contraccettivo e lei ha poi posizionato correttamente l’anello il rischio di gravidanza è molto basso. Non è corretto assumere un ulteriore farmaco mentre sta usando l’anello contraccettivo.

Cordialmente.



