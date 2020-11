Anello contraccettivo scivolato fuori sede

Una domanda di: Carlotta

Uso nuvaring da diversi anni, questo mese nella seconda settimana ho avuto un rapporto completo, l’anello è fuoriuscito ma ce ne siamo accorti solo il giorno dopo (circa 8 ore dopo). Nei giorni seguenti abbiamo avuto altri rapporti completi, e l’anello è fuoriuscito di nuovo (probabilmente perché lo avevo inserito in modo sbagliato), restando fuori diverse ore, facendo il calcolo dell’ovulazione è successo proprio in questi giorni. Quanta probabilità c’è che la gravidanza sia iniziata? Grazie.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Carlotta,

probabilità non ce ne sono molte, ma se non è passato troppo tempo ricorrerei al contraccettivo d’emergenza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

