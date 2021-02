Anello contraccettivo tenuto in sede più del dovuto

Una domanda di: Simona

Ho tolto l’anello circa 5 giorni più tardi e poi ho reinserito quello nuovo nel giorno corretto. Il ciclo non mi è ancora arrivato: ritardo di tre giorni. È possibile che sia dipeso dal fatto che ho tenuto più tempo del previsto l’anello?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, aver tenuto l’anello cinque giorni dopo la fine della sua efficacia, sostituendolo il sesto giorno di per sé non giustifica il ritardo mestruale, in quanto è equiparabile a una situazione nella quale lei avrebbe rimosso l’anello dopo 22 giorni, facendo i sei giorni di pausa. Indaghi pertanto con il suo specialista di fiducia su altre possibili cause tra le quali la più frequente è l’uso prolungato di una terapia contraccettiva ormonale che può talvolta determinare la scarsità o l’assenza del flusso sanguigno, che dovrebbe manifestarsi nei giorni di sospensione. Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto