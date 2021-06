Anello contraccettivo tolto prima del dovuto

Una domanda di: Francesca

Ho tolto l’anello (utilizzo Ornibel) 4 giorni prima della data prevista. Convinta che fosse il giorno giusto, purtroppo l’anello l’ho gettato via. Cosa devo fare? Inserirne uno nuovo tra 7 giorni? O calcolare i 7 giorni dalla data reale della rimozione? Grazie in anticipo.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, le suggerisco di introdurre senza pausa un nuovo anello (lo faccia subito) e passate le tre settimane faccia la consueta pausa di sei giorni.

Tutto questo per evitare sanguinamento anomalo e rischio di fallimento del metodo

Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

