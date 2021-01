Anello contraccettivo inserito in ritardo: può essere iniziata una gravidanza?

Una domanda di: Sara

Sono 9 anni che uso nuvaring. In questo periodo sono parecchio stressata e mi è capitato di togliere l’anello e rimetterlo 10 giorni dopo anziché 7 (tolto venerdì sera e rimesso domenica sera). Dopo 5 giorni dal giorno in cui ho messo l’anello, ho avuto un rapporto non protetto con eiaculazuione. Ora mi sto chiedendo se ci sia la possibilità che si sia instaurata una gravidanza.

Sono un po’ in ansia perché il medico mi ha detto di continuare ad utilizzare l’anello e aspettare il prossimo ciclo (che dovrebbe arrivare tra 20 giorni).





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile signora,

non ci dice quanto tempo è passato dal rapporto sessuale. Comunque sia già in prossimità dell’arrivo del sanguinamento può effettuare il test di gravidanza, per togliersi l’ansia. Io comunque dubito che sia iniziata una gravidanza.

