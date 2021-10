Anello inserito in ritardo: potrei essere incinta?

Una domanda di: Eleonora

Ho inserito nuvaring (dopo la pausa) in ritardo, quante probabilità ci sono di rimanere incinta?





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile signora,

il contraccettivo ormonale (pillola, anello, cerotto) assicura la sua efficacia anticoncezionale se viene impiegato in modo corretto, senza dimenticanze. Nel caso dell’anello: tre settimane inserito, una settimana senza. Se l’anello viene inserito in ritardo la protezione dalla gravidanza non è più garantita, quindi occorre usare un altro metodo contraccettivo, il profilattico. E’ di certo possibile dunque che una gravidanza si sia instaurata (se ovviamente ci sono stati rapporti sessuali), cosa che potrà appurare effettuando il test di gravidanza. Con cordialità.

