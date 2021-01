“Anello” inserito in ritardo: può iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Marta

Ho inserito l’anello con 23 ore di ritardo e in questo lasso di tempo ho anche avuto un rapporto completo, c’è il rischio di gravidanza?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Marta,

sì purtroppo il rischio gravidanza c’è. Dovrebbe prendere norlevo (la pillola del giorno dopo), non ellaone, e usare una precauzione aggiuntiva per sette giorni, cioè sarà opportuno usare il profilattico. Cari saluti.



