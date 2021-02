“Anello” rimesso in ritardo: l’effetto contraccettivo sussiste comunque?

L'efficacia dell'anello contraccettivo dovrebbe sussistere anche qualora venisse inserito con un ritardo di circa 24 ore.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Carissima, ho chiesto informazioni proprio su questa eventualità al rappresentante farmaceutico dell’azienda produttrrice che mi assicurato che se l’applicazione avviene entro le 24 ore non c’è nessun problema. Se però non sei convinta o ai comunque timore fra due settimane fai il test di gravidanza così ti toglierai ogni dubbio. Da parte mia penso che non ci sia nessun problema. Ciao.

Una domanda di: Alessia Dovevo inserire l’anello il 28 gennaio (avevo ancora qualche perdita per le mestruazioni), per dimenticanza l’ho inserito il giorno dopo, alle 11 di mattina circa. Ho avuto rapporti sia il 28 che il 30. C’è il rischio che si sia instaurata una gravidanza? Come mi devo comportare? L’anello è stato inserito con meno di 24 di ritardo.

