Anello rimosso durante il rapporto sessuale: può iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Giuli

Oggi è il primo giorno della terza settimana che assumo nuvaring dopo due anni di pillola anticoncezionale ( ho inserito il nuvarinh di lunedì come se dovessi iniziare il nuovo blister ). Stanotte ho avuto un rapporto non protetto col mio ragazzo per la prima volta involontariamente e abbiamo tolto l’anello in quando fastidioso durante il rapporto e inserito immediatamente a fine rapporto dopo essermi lavata. Non sappiamo come rapportarci in merito al prendere la pillola del giorno dopo oppure fidarci dell’anello (io sono al 16^ giorno di ciclo).





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Giuli,

l'anello contraccettivo può rimanere fuori dalla vagina fino a tre ore consecutive senza che ci sia nessun problema, quindi mantenendo la prorpia efficacia contraccettiva. Mi pare di capire che nel vostro caso non ci sia nulla da temere in quanto credo che lei lo abbia rimesso in sede entro tre ore. Dunque non c'è alcuna necessità di assumere la contraccezione d'emergenza. Cari saluti.

