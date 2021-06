Anello tolto 4 giorni prima del dovuto: quando rimetterlo?

Una domanda di: Francesca

Salve. Ho tolto l’anello (utilizzo Ornibel) 4 giorni prima della data prevista. Convinta che fosse il giorno giusto, purtroppo l’anello l’ho gettato via. Cosa devo fare? Inserirne uno nuovo tra 7 giorni? O calcolare i 7 giorni dalla data reale della rimozione? Grazie in anticipo.



Gentile Francesca,

come pausa si devono calcolare i sette giorni reali dalla data in cui l’hai tolto. Mai pause più lunghe di sette giorni, magari più corte, ma mai più lunghe. Altrimenti l’efficacia contraccettiva dell'”anello” non è più garantita. Con cordialità.

