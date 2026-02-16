“Anello” tolto un giorno dopo il consueto: c’è la possibilità di una gravidanza?

Una domanda di: Valeria Scusate il disturbo ma avrei bisogno di esser tolta da un dubbio. Utilizzo l’anello anticoncezionale da 3 anni circa. Il mese scorso, anziché toglierlo regolarmente il lunedì, l’ho tolto erroneamente il martedì. La settimana dopo la finta mestruazione, sempre di lunedì ho inserito l’anello nuovo. Durante questo mese, con il mio fidanzato (già dal giorno dopo aver inserito l’anello) abbiamo avuto rapporti completi. Per l’ansia ho preso comunque la pillola del giorno dopo. Il dubbio è: sono a rischio gravidanza? Grazie per l’attenzione.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, se ho ben compreso ha tenuto l’anello scaduto un giorno in più ma ha messo quello nuovo quando avrebbe dovuto metterlo .

Quindi ha rispettato l’intervallo corretto: non corre dunque alcun rischio specifico. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto