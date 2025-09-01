Anello vaginale reinserito senza fare la pausa: funziona comunque?

Una domanda di: Ele Buongiorno, uso nuvaring da tre mesi, questo mese non ho fatto la pausa di 7 giorni, ma ho inserito un nuovo anello subito dopo tre settimane di utilizzo continuato per motivi di viaggio, e ho avuto rapporti non protetti la stessa settimana, posso stare tranquilla?



Buongiorno signora, tutti i metodi contraccettivi ormonali, se utilizzati senza la pausa prescritta come ha fatto lei, non perdono la sicurezza contraccettiva in quanto la loro azione non subisce alcuna interruzione. Pertanto, avendo lei utilizzato il secondo anello successivamente al primo senza aver fatto giorni di pausa, ha solo spostato la mestruazione senza ridurre l'effetto anticoncezionale dell'anello vaginale. Le ricordo che il metodo contraccettivo da lei utilizzato prevede 22 giorni di posizionamento in sede e sei di pausa, e non sette come lei riferisce. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

